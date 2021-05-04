Дрессировщик диких животных Михаил Багдасаров был человеком, преданным своему делу. Он очень много сделал для цирка и стал родоначальником целой династии. Об этом в беседе с «360» рассказал Аскольд Запашный.

«Большая печаль. Я Михаила Ашотовича знал очень хорошо, он у папы моего работал. Он стал дрессировщиком профессиональным благодаря отцу моему», — сказал Запашный.

Он уточнил, что знал про заражение Багдасарова коронавирусом. По его словам, семья Запашных пыталась помочь ему.

«Этот человек был искренне предан своей профессии. В последнее время и качестве художественного руководителя поработал. Для цирка очень много делал. Его аттракцион великолепный, который он своим детям передал. Очень грустно, что не стало этого человека», — добавил Запашный.

Он принес соболезнования всем родным и близким дрессировщика. Также Запашный заметил, что династии являются фундаментом в цирке, а Багдасаров смог воспитать детей, Карину и Артура Багдасаровых, которые успешно продолжают общее дело.

«Михаил Ашотович со своей фанатичной любовью к цирку своих детей воспитал точно таким же образом, что они фанаты своего дела и продолжатели династии», — заметил собеседник «360».

Михаил Багдасаров скончался на 76-м году жизни от ковида. Большой успех к дрессировщику пришел в 1979 году благодаря аттракциону «Давид Сасунский».