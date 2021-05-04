Умер дрессировщик Михаил Багдасаров

Народный артист России, знаменитый дрессировщик Михаил Багдасаров умер на 76-м году жизни от коронавируса. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Росгосцирка.

Михаил Багдасаров родился 23 мая 1945 года в Баку. Он с детства любил животных и мечтал стать дрессировщиком. В 16 лет стал униформистом в цирке, где работали знаменитые дрессировщики Маргарита Назарова и Константин Константиновский. Следующие девять лет Багдасаров работал под руководством Назаровой. С 1973 года стал выступать с собственной программой.

Большой успех пришел к Багдасарову в 1979 году благодаря своему аттракциону «Давид Сасунский». Под музыку из балета Арама Хачатуряна «Спартак» дрессировщик выводил на манеж тигров, львов, пантер, леопардов, ягуаров и пум.

Свой новый аттракцион «Тигры-шоу» с 18 уссурийскими тиграми Багдасаров представил осенью 1991 года. В этом представлении ему ассистировала дочь Карина Багдасарова. С 1994 года семейную династию продолжил и сын Артур Багдасаров.

Михаил Багдасаров также являлся художественным руководителем Нижегородского цирка.