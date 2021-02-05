Дита фон Тиз заступилась за Мэрилина Мэнсона, с которым они прожили 7 лет

Бывшая жена Мэрилина Мэнсона Дита фон Тиз сообщила, что за семь лет их отношений, он не проявлял к ней насилия. Причиной их развода стали наркотики и измены музыканта.

«Обнародованные детали не соответствуют моему личному опыту за семь лет совместной жизни. Если бы столкнулась, я бы не вышла за него замуж в декабре 2005 года», — рассказала она в Instagram.

Королева бурлеска призналась, что ей пришлось подать на развод из-за постоянных измен музыканта и наркотиков.

В первый день февраля звезда сериала «Мир Дикого Запада» Эван Рэйчел Вуд заявила, что Мэрилин Мэнсон издевался над ней несколько лет, пока они были парой. После этого с обвинением в сторону музыканта выступили Эшли Уолтерс и Сара Макнил. Они рассказали, что подвергались «психологическому и физическому насилию» с его стороны, которое граничило с пытками. А некая Габриэлла обвинила его в изнасилованиях и в принуждении к наркотикам.

Еще одна известная бывшая девушка Мэрилина Мэнсона Роуз Макгоуин хотя и не заявляла о насилии, но поддержала Эван Рэйчел Вуд. Актриса несколько лет является последовательницей движения Me Too, появившееся после раскрытия преступлений главного продюсера Голливуда Харви Вайнштейна.

Сам Мэрилин Мэнсон отверг обвинения и заявил, что все это «искажение реальности». Музыканта уже убрали из сериала, а лейбл, продвигавший его последний альбом, отказался с ним сотрудничать.