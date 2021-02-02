Мэрилин Мэнсон отверг обвинения в насилии над бывшей девушкой

Мэрилин Мэнсон отверг обвинения в сексуальном насилии над женщинами. Ранее в жестоком обращении его обвинила актриса Эван Рэйчел Вуд, с которой музыкант встречался на протяжении четырех лет.

Об издевательствах со стороны музыканта заявили еще несколько женщин. Мэнсон на обвинения ответил в Instagram.

«Очевидно, мое искусство и моя жизнь уже давно стали магнитами для споров. Но эти недавние заявления в мою сторону — ужасное искажение реальности. Мои интимные отношения всегда были согласованы с партнером. Независимо от того, как и почему другие сейчас предпочитают исказить прошлое, это правда», — написал он.

Актриса и модель Эван Рэйчел Вуд, известная российскому телезрителю по сериалу «Мир Дикого Запада», заявила, что много лет подвергалась психологическому и физическому насилию со стороны Мэрилина Мэнсона. Позднее еще четыре девушки в знак поддержки Вуд заявили о подобном поведении со стороны музыканта.

Актриса Роуз Макгоуин, которая встречалась с Мэнсоном с 1997 по 2001 год, встала на защиту Вуд. Одна из ярых последователей движения Me Too попросила в Instagram не спрашивать у девушек, почему они так долго молчали. По ее мнению, стыдиться должны не жертвы насилия, а те, кто его совершает, и те, кто защищает насильников.

После обвинений с музыкантом расторгла контракт звукозаписывающая компания Loma Vista Recordings, с которой он сотрудничал больше пяти лет.