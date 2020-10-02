Харви Вайнштейна снова обвинили в изнасилованиях и домогательствах

Продюсера Харви Вайнштейна обвинили в новых эпизодах изнасилования и сексуальных домогательств. В марте 2020 года его уже приговорили к 23 годам заключения по похожим статьям.

Обвинение предъявила прокуратура округа Лос-Анджелес, передает ТАСС. Документы опубликованы на сайте окружного прокурора Джеки Лейси.

Продюсера обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении пяти женщин. Все эпизоды произошли в 2004–2013 годах. Если Вайнштейна признают виновным, срок его заключения может увеличиться на несколько десятков лет.

Ранее стало известно, что королева Елизавета II лишила Харви Вайнштейна звания командора ордена Британской империи. Звание отменили и аннулировали. Имя продюсера удалили из реестра ордена. Вайнштейн получил орден Британской империи в 2004 году за вклад в британскую киноиндустрию.

Кроме того, женщины, которые были признаны потерпевшими по делу о сексуальных домогательствах со стороны Вайнштейна, получат в общей сложности 19 миллионов долларов в качестве компенсации. Также отменяется действие всех соглашений о конфидециальности, а значит, жертвы смогут открыто рассказать о произошедшем.