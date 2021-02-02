Бывшие невесты против Мэрилина Мэнсона. Музыканта обвинили в насилии и лишили работы

Актриса Эван Рэйчел Вуд и еще несколько женщин обвинили Мэрилина Мэнсона в насилии. По словам Вуд, музыкант издевался над ней во время их отношений. Певец назвал обвинения в свой адрес «ужасным искажением реальности». Тем временем музыканта уже убрали из сериала, а лейбл, продвигавший его последний альбом, отказался с ним сотрудничать.

Заявление Эван Рэйчел Вуд

Эван Рэйчел Вуд заявила, что рок-музыкант подвергал ее насилию во время их отношений. Свою версию событий актриса опубликовала в Instagram.

«Имя моего обидчика — Брайан Уорнер, также известный в мире как Мэрилин Мэнсон. Он начал ухаживать за мной, когда я была подростком, и годами ужасно издевался надо мной. Мне промывали мозги и заставляли подчиниться. Я перестала жить в страхе возмездия, клеветы или шантажа. Я делаю это, чтобы разоблачить этого опасного человека и привлечь к ответственности индустрию, которая приняла его, прежде чем он разрушит еще больше жизней. Я поддерживаю многих жертв, которые больше не будут молчать», — написала девушка.

Актриса, которой сейчас 33 года, и музыкант начали встречаться, когда Вуд было 18 лет, а Мэнсону — 36. Пара рассталась в 2008 году, но в 2010-м молодые люди обручились. Правда, они расторгли помолвку спустя примерно полгода.

Ранее Рэйчел Вуд уже заявляла, что стала жертвой психологического, физического и сексуального насилия. Однако она не называла имени человека, который издевался над ней.

Еще четыре женщины обвинили Мэнсона в насилии

В знак солидарности с Вуд как минимум четыре женщины опубликовали свои собственные обвинения против Мэнсона: Сара Макнилли, Эшли Линдси Морган и Габриэла и Эшли Уолтерс. Они подробно описали мучительные события, которые, по их утверждениям, включали сексуальное и психологическое насилие, запугивание, а также различные формы принуждения. При этом пост Уолтерс сейчас недоступен, однако его успели процитировать в материале Vanity Fair.

«Я продолжаю страдать от посттравматического стрессового расстройства и борюсь с депрессией. Я поддерживала связь с довольно большим количеством людей, которые пережили личные травмы под его контролем. <…> Я продолжала слышать истории, тревожно похожие на мой собственный опыт. Стало ясно, какое насилие он причинил; он продолжает причинять стольким людям боль, и я не могу оставаться в стороне и позволять этому случаться с другими. Брайан Уорнер должен быть привлечен к ответственности», — писала Уолтерс.

Среди тех, кто поддержал Вуд и других женщин, оказалась еще одна бывшая невеста Мэнсона — Роуз Макгоуэн — американская актриса, известная российским зрителям по роли Пейдж Мэтьюс в телесериале «Зачарованные».

«Я поддерживаю Эван Рэйчел Вуд и других смелых женщин, которые выступили с заявлениями. Чтобы оправиться от жестокого обращения, нужны годы, и я посылаю им силы на их пути к выздоровлению. Пусть правда откроется. Пусть начнется исцеление», — написала Макгоуэн в Twitter.

Реакция Мэнсона и других

Сам рок-музыкант назвал обвинения в насилии «ужасным искажением реальности». Об этом он по примеру своих оппонентов написал в Instagram.

«Очевидно, что мое искусство и моя жизнь долгое время притягивали споры, но эти недавние заявления обо мне — это ужасное искажение реальности. Мои интимные отношения всегда были по согласию с близкими по духу партнерами. Независимо от того, как и почему другие теперь предпочитают искажать прошлое, это правда», — пояснил Мэнсон.

Похоже, слова музыканта не смогли убедить лейбл Loma Vista Recording, продвигавший его последний альбом. Компания прекратила сотрудничество с певцом сразу же после обвинений Вуд. Также Мэнсон потерял роль в сериале «Американские боги» на кабельном телеканале Starz и в шоу «Калейдоскоп ужасов» от AMC.

Более того, сенатор штата Калифорния Сьюзан Рубио написала письмо исполняющему обязанности генерального прокурора Монти Уилкинсону и директору ФБР Кристоферу Рэю. Политик призвала расследовать обвинения, выдвинутые против Мэнсона. Текст письма попал в Vanity Fair.

Кроме того, Вуд опубликовала ответ Рубио, которая сообщила, что подаст запрос в Министерство юстиции США для встречи сразу с несколькими предполагаемыми жертвами насилия со стороны Мэнсона. Сенатор отметила, что сама стала жертвой домашнего насилия.

Мэнсона обвиняли в насилии и раньше

Это уже не первые подобные обвинения в адрес музыканта. По данным The Hollywood Reporter, в мае 2018 года, через несколько месяцев после того, как движение #MeToo начало охватывать индустрию развлечений, в полицию попало заявление против Мэнсона. Правда, в каких именно преступлениях сексуального характера обвиняли рокера, журналисты не писали. Однако в издании уточнили, что они имели место в 2011 году.

В августе 2018 года окружная прокуратура Лос-Анджелеса отказалась возбуждать дело из-за отсутствия доказательств. Тогда адвокат Мэнсона Говард Кинг сказал The Hollywood Reporter, что это была просто чья-то попытка привлечь внимание общественности.