Директор назвал предполагаемые причины смерти Жванецкого

Директор Михаила Жванецкого Олег Сташкевич сообщил «360», что никакой другой причины смерти сатирика, кроме болезни и возраста, нет. В пятницу стало известно о кончине юмориста, ему было 86 лет.

«Неизвестно, когда будут похороны. Причина — возраст, болезни, никакой другой причины нет», — сообщил он.

Близкое окружение сатирика ошарашено новостью. Многие тяжело восприняли утрату. Как признался писатель-сатирик Михаил Мишин, для него это личная потеря. А писатель Владимир Познер назвал Жванецкого очень близким человеком.

Артистка Инна Чурикова, подруга и поклонница Михаила Жванецкого, рассказала «360», что хранит тетрадь, в которую от руки записала шутки Жванецкого. Она отметила, что только Жванецкий мог говорить то, что думает, но «говорить так уникально, единственно». Несколько записанных шуток Чурикова даже зачитала:

«У обычного художника вы смотрите на красавицу. У великого художника она смотрит на вас»;

«Как жаль, что вы наконец-то уходите»;

Худрук киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский назвал Михаила Жванецкого не просто сатириком, а великим русским писателем и «королем юмора», равных которому нет.

За месяц до смерти сатирик заявил, что заканчивает карьеру — как на сцене, так и на телевидении. Жванецкий объяснил это своим возрастом и рассказал, что остаток жизни хочет провести дома.