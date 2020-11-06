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    06 ноября 2020, 15:57

    Грачевский назвал Жванецкого «королем юмора», равных которому нет

    Дарья Сидорова, Екатерина Земская

    Борис Грачевский назвал Михаила Жванецкого не проста сатириком, а великим русским писателем. Жванецкий умер в возрасте 86 лет. В разговоре с «360» режиссер и худрук киножурнала «Ералаш» подчеркнул, что еще никому из современных юмористов не удалось затмить сатирика.

    «Ушел из жизни величайший юморист, который наверняка является одной из важнейших [личностей] 20-го века для нас всех, который своим творчеством доказал, бесспорно, что лучше его нет. И на все времена. За такой огромный период времени создал столько тонкого, настоящего юмора, который вряд ли кто-то может повторить и сравниться с ним», — сказал Грачевский.

    Это был абсолютный король юмора — просто большой, великий писатель

    Борис Грачевскийо Михаиле Жванецком.

    «Трагический его уход — для нас страшное событие. И лучше его не было пока и не будет, сколько ни происходит вокруг юмора. Его юмор оказался вечным и постоянным. Вечная память великому русскому писателю», — заключил Грачевский.

    Михаил Жванецкий скончался после продолжительной болезни. Он оставил сцену в начале октября 2020 года. Тогда же сатирик закрыл свою передачу — решение объяснил тем, что предпочитает «стареть дома».