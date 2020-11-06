Грачевский назвал Жванецкого «королем юмора», равных которому нет

«Ушел из жизни величайший юморист, который наверняка является одной из важнейших [личностей] 20-го века для нас всех, который своим творчеством доказал, бесспорно, что лучше его нет. И на все времена. За такой огромный период времени создал столько тонкого, настоящего юмора, который вряд ли кто-то может повторить и сравниться с ним», — сказал Грачевский.

Это был абсолютный король юмора — просто большой, великий писатель Борис Грачевский о Михаиле Жванецком.

«Трагический его уход — для нас страшное событие. И лучше его не было пока и не будет, сколько ни происходит вокруг юмора. Его юмор оказался вечным и постоянным. Вечная память великому русскому писателю», — заключил Грачевский.

Михаил Жванецкий скончался после продолжительной болезни. Он оставил сцену в начале октября 2020 года. Тогда же сатирик закрыл свою передачу — решение объяснил тем, что предпочитает «стареть дома».