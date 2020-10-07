«Иметь мужество уйти вовремя со сцены». Жванецкий окончил концертную деятельность

«Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть — вовремя уйти со сцены, не тянуть. Он реалист и сказал, что не надо выходить на сцену», — передает агентство слова представителя Жванецкого Олега Сташкевича.

Он добавил, что Жванецкий решил «стареть дома», а потому не будет больше выступать на сцене, а также закрыл свою передачу.

Собеседник агентства уточнил, что теперь не стоит верить графику выступлений, который опубликован на официальном сайте сатирика. Эта информация неактуальна, ее просто забыли вовремя убрать.

В 2020 году Михаил Жванецкий встретил 86-летие. Он — народный артист России, лауреат премии президента РФ.