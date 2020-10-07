07 октября 2020, 19:31
«Иметь мужество уйти вовремя со сцены». Жванецкий окончил концертную деятельность
Сатирик Михаил Жванецкий решил перестать выступать на сцене. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на его представителя.
«Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть — вовремя уйти со сцены, не тянуть. Он реалист и сказал, что не надо выходить на сцену», — передает агентство слова представителя Жванецкого Олега Сташкевича.
Он добавил, что Жванецкий решил «стареть дома», а потому не будет больше выступать на сцене, а также закрыл свою передачу.
Собеседник агентства уточнил, что теперь не стоит верить графику выступлений, который опубликован на официальном сайте сатирика. Эта информация неактуальна, ее просто забыли вовремя убрать.
В 2020 году Михаил Жванецкий встретил 86-летие. Он — народный артист России, лауреат премии президента РФ.