Инна Чурикова рассказала, какие шутки Жванецкого хранит в тетради

Народная артистка Инна Чурикова — хорошая подруга и поклонница Михаила Жванецкого. В день смерти сатирика она рассказала «360», что хранит тетрадь, в которую от руки записала шутки Жванецкого. И зачитала несколько из них.

«Это беда, потому что когда такие люди уходят, это явное сиротство. Он был один такой: он говорил то, что думает, но говорил так уникально, единственно. Теперь ясно, что это было необходимо всем. Его юмор — просто бездна: элегантная, красивая, невероятная», — рассказала Чурикова о значимости сатирика.

Актриса добавила, что, хоть не была самым ближайшим его другом, они с Жванецким много времени проводили вместе — общались, отмечали праздники.

«Мы встречались и были на днях рождения друг друга, и хохотали. Он серьезно шутил. У него такая усмешка на лице — не назойливая», — вспомнила Чурикова.

Во время разговора с «360» артистка нашла свою рукописную тетрадь с шутками Жванецкого и зачитала несколько из них:

«У обычного художника вы смотрите на красавицу. У великого художника она смотрит на вас»;

«С возрастом он получил, что хотел, но потерял, что имел»:

«Как жаль, что вы наконец-то уходите»;

«Чистая совесть — признак плохой памяти»;

«Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один».

«Я же его поклонница! У нас много было хороших, тихих разговоров. Он уникальнейшая личность. Он написал статью про меня в журнале и назвал ее „Инночка“. Совершенно мило. И она такая удивительная — и там я слышу голос Миши. Когда уходят люди, всегда жалко и всегда потеря. А тут — просто сиротство. Такого не найдешь больше нигде. Его Господь послал, чтобы порода человеческая была богатой и чувствовала жизнь, юмор, красоту!» — заключила Чурикова.

Сатирик Михаил Жванецкий умер в 86 лет после болезни. За месяц до этого он объявил, что заканчивает карьеру — как на сцене, так и на телевидении. Жванецкий объяснил это своим возрастом и рассказал, что остаток жизни хочет провести дома.