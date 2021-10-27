Дело Элджея о пропаганде наркотиков поступило в суд Москвы

Зюзинский районный суд Москвы получил материалы административного дела в отношении рэпера Элджея (Алексей Узенюк), сообщили «360» в учреждении. Речь идет о пропаганде наркотических средств.

«Дата рассмотрения дела пока не назначена», — рассказала РИА «Новости» пресс-секретарь суда.

Исполнитель проходит по статье КоАП РФ «Пропаганда наркотических средств с использованием интернета».

Ранее Зюзинский районный суд оштрафовал по этой же статье на 100 тысяч рублей рэпера Моргенштерна и журналиста Юрия Дудя.

Алексей Узенюк в этом году переживает не простые времена. Он расстался со своей женой, ведущей Анастасией Ивлеевой. По данным СМИ, при разводе Ивлеевой досталось имущество на 150 миллионов рублей. Речь идет об особняке на Истре, четырех гектарах земли, автомобилях Chevrolet Camaro, Lamborghini Aventador и Mercedes-Benz. Рэперу остались машиныHummer H2 и BMW i8.

О расставании пары стало известно в августе 2021 года. По словам ведущей, их брак подкосила пандемия. Молодые люди оказались не готовы к тому, чтобы проводить вдвоем так много времени.