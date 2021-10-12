Элджей остался без жилья после развода с Ивлеевой

Имущество на 150 миллионов рублей досталось блогеру и телеведущей Насте Ивлеевой при разводе с рэпером Элджеем. Как сообщил Telegram-канал Mash, артисту достались только два автомобиля Hummer H2 и BMW i8. Все остальное забрала его бывшая супруга.

До развода семейная пара совместно владела особняком в подмосковном поселке «Старый свет» Истринского городского округа. Именно на там снимался клип на песню Элджея и Моргенштерна Cadillac.

После развода единственным собственником поместья оказалась Настя Ивлеева. Кроме того, телеведущая забрала автомобили Chevrolet Camaro, Lamborghini Aventador и Mercedes-Benz, а также четыре гектара земли.

Таким образом Элджей остался фактически без дома. Единственная жилплощадь, на которую он может претендовать — это квартира у мамы в Новосибирске, где он прописан.

О разводе Насти Ивлеевой и Элджея стало известно в августе этого года. По словам телеведущей, трещина в их отношениях появилась во время пандемии, когда они остались вдвоем на самоизоляции.

Тогда же они решили разъехаться и встречались только один раз в неделю. Прожив в таком режиме четыре месяца пара решила, что прошлые отношения уже не вернуть и подали на развод.