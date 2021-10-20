Дудя оштрафовали на 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков

Блогеру Юрию Дудю назначили штраф по делу о пропаганде наркотиков. Ему придется выплатить 100 тысяч рублей.

Решение вынес Зюзинский суд Москвы. Дело против Дудя завели после того, как в его интервью с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном усмотрели пропаганду запрещенных веществ. Инициатором проверки выступила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков столичного МВД.

Сейчас «360» ведет прямую трансляцию от здания Зюзинского суда, где рассматривают дело Дудя.

В рамках разбирательства судом была назначена психолого-лингвистическая экспертиза.

Административное дело против журналиста завели в МВД по Москве. Материалы с обвинительным заключением направили в суд еще 10 июня, но потом дело вернули на доработку.

Проверять интервью на YоuТubе-канале Дудя начали еще в апреле.

Рэперу Моргенштерну ранее тоже назначили штраф в размере 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. Артист пытался обжаловать это решение, но Мосгорсуд признал его законным.