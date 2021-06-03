За что на самом деле судили Моргенштерна? Рэпер заплатит 100 тысяч

В Москве состоялся суд над рэпером Моргенштерном — его обвинили в пропаганде наркотиков в своих песнях. Теперь он заплатит 100 тысяч рублей штрафа. Адвокат уверен, что главная цель — наказать исполнителя хоть за что-нибудь, якобы таков запрос российского общества. Происходящее в зале суда сам Моргенштерн назвал «большим отличным цирком», а вину не признал.

Наркотреки

Еще в конце марта 2021 года стали активно говорить о заявлении в прокуратуру на современного рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна. В его песнях услышали пропаганду наркотиков и предложили суду разобраться в этом деле. Заседание состоялось 3 июня — туда и рэпер, и его адвокат Сергей Жорин шли в полной уверенности, что приговор будет оправдательным.

Защитник объяснил, что в материалах расследования есть как минимум три лингвистические экспертизы, которые доказывают невиновность Моргенштерна — якобы слова о наркотиках принадлежат другому исполнителю. По словам Жорина, информационно-аналитический центр МВД в одной из экспертиз в трех вопросах из четырех факта пропаганды Моргенштерном наркотиков не нашел.

«Но дело возбуждали не для того, чтобы его закрывать, поэтому полицейские были вынуждены назначить третью экспертизу, которая на все вопросы ответила утвердительно — что там есть все», — сказал Жорин журналистам перед заседанием.

На заседании включили песни, за которые Моргенштерна судят — «Розовое вино 2» и Family. Исполнитель параллельно комментировал, что фразы принадлежат не ему, к тому же разобрать их можно не полностью.

В итоге суд назначил Моргенштерну штраф в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков, но сами песни не запретили. Рэпер собирается обжаловать приговор, так как считает себя невиновным.

Источник фото: пресс-служба Зюзинского суда

Наказать, потому что он Моргенштерн?

Защита рэпера уверена, что на самом деле судят Моргенштерна просто потому, что в обществе есть такой запрос — наказать исполнителя за что-нибудь. Поэтому, заявил Жорин, если не удастся вынести обвинительный приговор по делу о пропаганде, будет заведено другое дело — например, о неправильной парковке или переходе проезжей части в неположенном месте.

«Главное — наказать Моргенштерна за то, что он — Моргенштерн: если ваши дети получили двойку в школе, виноват Моргенштерн, а если получили пятерку, то это заслуга родителей», — уверен защитник.

Кульминацией является то, захочет ли суд разбираться в деталях этого административного производства, либо есть просто задача наказать Алишера за то, что он Алишер Моргенштерн. Как есть статья 210 в УК — «Занятие высшего положения в преступной иерархии», может быть, здесь, в административке будет «Занятие высшего положения в шоу-бизнесе» Сергей Жорин адвокат Моргенштерна.

Моргенштерн тоже исходом дела не слишком озабочен. Он не стал отвечать журналистам на вопрос, будет ли для него болезненным штраф — его адвокат назвал 1,5 миллиона рублей максимально возможной суммой по статье о пропаганде. Рэпер заявил, что виновным скорее могут признать его товарища, который администрирует YouTube-канал певца и выкладывал скандальные ролики. За него штраф, если таковой назначат, исполнитель обещал заплатить.

«Я абсолютно невиновен, мы это докажем. Если суд будет честным, справедливым, на стороне закона, то очевидно меня признают невиновным. А если кому-то нужно, чтобы этого беса наказали, меня накажут. А я что? Мне не впервой быть мальчиком для битья», — добавил Моргенштерн.

Источник фото: пресс-служба Зюзинского суда

Неправильная борьба

Более того, исполнитель заявил, что ему судебный процесс идет только на пользу. Появление рэпера в суде вызвало большой ажиотаж, к тому же Моргенштерн приехал на новой дорогой машине, которая, предположительно, стоит порядка 15 миллионов рублей.

Источник фото: телеканал «360»

Алишер со своей подругой были одеты во все черное, у девушки даже была черная фата. На вопрос о причинах траура Моргенштерн ответил, что они «скорбят по адекватности и по восприятию творчества в современной России».

Адвокат подтвердил, что никакого негатива Моргенштерну суд не приносит. «Он радуется, потому что как бы ни хотели те или иные общественники, весь негатив в его сторону играет ему в плюс, потому что увеличивается число просмотров, цитируемость, популярность», — добавил Жорин.

Моргенштерн же и вовсе считает, что если кто-то хочет запретить его творчество, то делает он это неправильно, так как «все запрещенное, наоборот, становится только популярнее».

«Если вы действительно хотите побороться с Моргенштерном, игнорируйте его, не освещайте, перестаньте крутить его на всех каналах, перестаньте о нем везде говорить, вы делаете только хуже себе, мне — лучше. Песни, очевидно, станут легендарными, даже если их заблокируют», — заявил он.

Суд отклонил ходатайство защиты исполнителя: не стал вызывать свидетелей и назначать дополнительные экспертизы, которые бы доказали, что слова о наркотиках не принадлежат Моргенштерну. После этого рэпер заявил, что не будет настаивать на правосудии.

«Мы все прекрасно понимаем, что мы сейчас в большом отличном цирке, который дарит всем настроение. И это главное», — добавил он.

Адвокат Сергей Жорин попросил суд ограничиться штрафом и не приостанавливать деятельность Моргенштерна как индивидуального предпринимателя, чтобы люди, с которыми у него есть договоренности, не потеряли деньги. По статье о пропаганде наркотиков суд имеет право приостановить деятельность организации, признанной виновной, на срок до 90 дней.