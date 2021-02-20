Дана Борисова назвала слив ее интимного видео местью за пост в Instagram

Телеведущая Дана Борисова рассказала, почему Анна Калашникова слила в интернет интимную запись с ее участием. Дана считает, что это ответ на ее пост в Instagram.

Бывшая ведущая «Армейского магазина» рассказа, что в одно время они с Анной были подругами и работали в одном продюсерском центре. Позже у них произошла ссора, поскольку Дана рассказала о том, что руководитель компании Тима Брик подсадил ее на наркотические вещества, а затем сам умер от передозировки. Эту версию она изложила в интервью «Собеседнику».

По словам Борисовой, в числе подопечных главы продюсерского центра также были Прохор Шаляпин и Маша Малиновская.

Борисова вспоминает, что все, кто был с ним близок, осудили ее, поскольку посчитали, что она начала ворошить прошлое.

Телеведущая отметила, что спустя непродолжительное время она возобновила общение с Прохором Шаляпиным, однако расположение Калашниковой ей больше не удалось вернуть. Бывшая подруга транслировала свою позицию и в СМИ, где резко высказывалась в адрес Даны.

Борисова призналась, что после одного из таких интервью Анны она разозлилась и выложила у себя в Instagram ее забавные видео с женихом «Иванушкой-дурачком».

«У меня было столько просмотров! Понятно, что Анна в бешенстве, поэтому откопала это видео, не подумав о том, что мне абсолютно все равно», — поделилась Дана.

Выложенный Калашниковой в отместку на пост видеоролик был снят во времена зависимости от запрещенных препаратов, отметила Борисова. Сейчас она говорит, что ей абсолютно не стыдно, поскольку во всех грехах она уже неоднократно покаялась.

Ранее Анна Калашникова уверяла, что Дана Борисова сама выложила в интернет запись с самоудовлетворением, а теперь обвиняет других в причастности к распространению видеоролика.