Калашникова опровергла причастность к «сливу» интимного видео Даны Борисовой

Анна Калашникова заявила, что не причастна к «сливу» интимного видео телеведущей Даны Борисовой. Отношения между ними давно испорчены.

Дана Борисова подтвердила, что на видео, которое появилось в Сети, действительно она. Девушка призналась, что его сняли около семи лет назад, когда она сидела на наркотиках. Бывшая телеведущая «Армейского магазина» обвинила в сливе Анну Калашникову. Об этом сообщило РИА ФАН.

Эксперт различных ток-шоу заявила, что Дане Борисовой нужно обратиться к психиатру, так как от расстройства психики могут страдать не только друзья, но и дочь звезды.

«Сама выкладывает видео и потом забывает. Дана — красивая девушка, но, к сожалению, она не совсем здорова. У нее биполярное расстройство психики. От этого страдают все ее близкие. В первую очередь, конечно, дочь и мать», — процитировал Анну сайт kp.ru.

Калашникова выразила надежду, что известная блондинка ляжет в больницу и будет следить за своим здоровьем.