Шаляпин и Садальский поздравили Лозу с днем рождения

Шаляпин признался, что в детстве слушал песню Лозы «Плот» и ему казалось, что певец будет вечно молодым.

«Я поздравляю его, дядька он хороший, иногда говорит дельные вещи. Желаю ему крепкого здоровья и написать новые интересные песни», — добавил собеседник информагентства.

Отмечается, что недавно Лоза в одном из своих интервью заметил, что «Прохор никто и звать его никак». Шаляпин в ответ отметил, что «плот» Лозы уплыл много лет назад, и он сам является «никем».

Станислав Садальский также сказал много приятных слов в адрес именинника и назвал его потрясающим человеком, который имеет собственное мнение и не боится его высказывать.

«Некоторые, поджав хвост, сидят и молчат, а он нет. Надо дружить с такими людьми, как Юрий Лоза, потому что он не боится идти на конфликт. Если с вами что-то случится, Лоза за вас заступится, а молчуны отмолчатся», — подчеркнул Садальский.