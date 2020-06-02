Черные квадраты заполнили соцсети. Мировые знаменитости присоединились к акции памяти убитого в США афроамериканца

Пользователи в социальных сетях продолжают протестовать и выражать поддержку после убийства Джорджа Флойда полицейскими. 2 июня стартовала кампания Blackout Tuesday, которая привлекает внимание проблеме расового неравенства. К участию в ней присоединились и знаменитости.

Blackout Tuesday распространилась по всем социальным сетям. Пользователи Twitter, Instagram, TikTok, YouTube и других платформ публикуют у себя на странице черный квадрат с хэштэгами #BlackLivesMatter и #BlackoutTuesday.

Такие посты в своих социальных сетях опубликовали и многие бренды. В их числе — компания спортивных товаров New Balance, которая призвала присоединиться и поддержать петицию, чтобы добиться правосудия в отношении смерти Джорджа Флойда.

В знак солидарности с движением по повышению осведомленности о расовом неравенстве черные квадраты в своих социальных сетях опубликовали и знаменитости. Против дискриминации выступили Рианна, Билли Айлиш, Кэти Перри, Бритни Спирс, Дрэйк, Ариана Гранде, Мэрайя Кэри, Джейми Фокс и многие другие звезды.

Ряд знаменитостей отменили свои онлайн-выступления и другие мероприятия, которые должны были пройти 2 июня.

К инициативе присоединились и знаменитые музыкальные группы — Rolling Stones, Radiohead и другие. Radiohead скрыла все свои публикации на YouTube: 2 июня на их канале нет ни архивных выступлений, ни видеоклипов. Вместо этого там размещен всего один пост — хештег #theshowmustbepaused на черном фоне. Такое же фото группа выложила в свое Instagram.

46-летний афроамериканец Джордж Флойд скончался 25 мая в Миннеаполисе, США. Сотрудник магазина обвинил его в том, что мужчина расплатился фальшивой купюрой за пачку сигарет. Работник вызвал полицию — речь шла о банкноте номиналом в 20 долларов.

Приезда правоохранителей Флойд дожидался в своей машине. Полицейские подошли к нему, при этом один из них — Томас Лейн — вытащил пистолет и потребовал, чтобы Флойд вышел. В результате его буквально вытащили из автомобиля и попытались усадить в свою машину. Флойд начал сопротивляться и упал на землю.

В результате твое полицейских удерживали его — один из них прижимал к земле его ноги, другой — давил на спину, а Дерек Шоуэн приставил к шее задержанного колено и начал душить. Несмотря на просьбы Флойда прекратить и фразы о том, что ему нечем дышать, Шоуэн не убрал ногу — даже после того, как мужчина затих.

К приезду скорой Флойд был уже мертв. Судмедэкспертиза подтвердила, что он скончался от остановки сердца, осложненной удержанием сотрудниками полиции и сжатием шеи.

Посли смерти Джорджа Флойда массовые протесты и беспорядки начались в нескольких штатах США. Мирные акции прошли и в других странах - Канаде, Великобритании, Италии, Германии и Новой Зеландии.