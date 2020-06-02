New York Times воссоздала картину убийства Флойда. Помогли камеры слежения и съемка прохожих

Вечером 25 мая в Миннеаполисе сотрудник магазина Cup Foods обвинил одного из покупателей — афроамериканца — в попытке рассчитаться за сигареты поддельной банкнотой номиналом в 20 долларов. Работник вызвал полицию. Мужчина сообщил диспетчеру, что попросил покупателя вернуть товар, но 46-летний Джордж Флойд отказался. Более того, сотрудник заведения предположил, что афроамериканец находится в нетрезвом состоянии, и подчеркнул: «Не контролирует себя». Об этом говорит расшифровка звонка.

Покупатель уже сидел в своем авто рядом с магазином, когда на место прибыли двое полицейских. Один из них — Томас Лейн — подошел к машине, достал пистолет и потребовал, чтобы Флойд вышел. Полицейский буквально вытащил мужчину из авто. При этом, несмотря на заявления сотрудника магазина, на записях видно, что афроамериканец не проявлял агрессию.

После этого полицейские попытались усадить Флойда в машину. Однако тот начал сопротивляться, так как страдал клаустрофобией и был в замешательстве, он упал на землю. В это время на место подъехали еще двое правоохранителей. Среди них был Дерек Шоуэн. Он решил помочь коллегам посадить афроамериканца в авто. Флойд, в наручниках, снова упал.

Все сотрудники полиции столпились вокруг лежащего на полу мужчины. Один из них прижимал к земле его ноги, другой — давил на спину, а Шоуэн приставил к шее задержанного колено и начал душить.

«Я не могу дышать. Пожалуйста, пожалуйста», — сказал задержанный. Продолжая удерживать Флойда, полицейские позвонили в скорую и сообщили о кровотечении у него изо рта. При этом, несмотря на просьбы задержанного, Шоуэн не убирал ногу с его шеи.

«Я не могу дышать! Пожалуйста, колено на моей шее! Я не могу дышать!.. Мама!» — повторял афроамериканец и пообещал сесть в машину. Полицейские требовали, чтобы он шел в авто, однако шевелиться Флойд не мог из-за действий правоохранителей, о чем и говорил им. В общей сложности Флойд сказал, что не может дышать, 16 раз. Однако Шоуэн не убрал колено, даже когда мужчина замолк. Согласно материалам дела, это продолжалось восемь минут и 46 секунд.

Окружающие, включая белых, просили полицейских остановиться, но те лишь призывали прекратить съемку на мобильные телефоны. «Что с вами не так? Бро, он не шевелится!» — кричали прохожие. По правилам полиции, подобные действия можно совершать, только если кто-то очень активно противодействует правоохранителям.

Когда приехала скорая, было уже слишком поздно. В общей сложности на убийство понадобилось около получаса. В результате четырех сотрудников полиции уволили, одного — обвинили в убийстве по неосторожности.

Судмедэкспертиза подтвердила, что Джордж Флойд умер от остановки сердца, осложненной удержанием сотрудниками правоохранительных органов и сжатием шеи. Его гибель привела к массовым протестам и беспорядкам в США, а также к мирным протестам в Канаде, Великобритании, Италии, Германии и даже в Новой Зеландии.