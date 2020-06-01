Эффект домино. Протесты США могут захватить весь мир?

«В Великобритании, на Трафальгарской площади, был протест. И это при том, что мы все еще находимся на изоляции. Поднявшийся вопрос очень сильно задевает людей, поэтому они готовы выйти на улицу. Помимо вопроса работы правоохранителей, люди испытывают негативные эмоции по отношению к Трампу. Многие считают его политику расистской», — заявил в разговоре с британский юрист Александр Меркурис.

По его словам, англичане увидели, что произошло с афроамериканцем в Миннеаполисе, и прониклись ситуацией. Ведь насилие со стороны правоохранителей — проблема не только США, но и множества других стран.

Люди встревожены распространением расизма. Они видят, как Дональд Трамп пытается манипулировать этими вопросами, чтобы разделить США. Его действия будто перекидываются на другие страны, разделяя общество и там. Поэтому по всему миру видим такую острую реакцию на убийство Джорджа Флойда Александр Меркурис юрист.

Меркурис считает, что виновата вся система, в целом. Ведь молодые люди, вне зависимости от цвета кожи, часто становятся объектом пристального внимания, попросту гуляя большим составом. Все это в совокупности и вызывает в людях желание протестовать, отстаивать свои интересы, уверен юрист.

По его словам, протесты в Лондоне были мирными. А местная полиция, которая понимает нестабильность всей ситуации, вела себя уместно, несмотря на нарушения режима изоляции.

Думаю, протесты и митинги распространятся по всему миру. Это уже происходит — в Великобритании, Германии, Италии, Новой Зеландии. Люди видят лицо Джорджа Флойда, который не может дышать. Они видят этого жестокого полицейского и вспоминают свой опыт общения с полицией Александр Меркурис юрист.

Беспорядки начались с относительно мирного протеста в Миннеаполисе. Причиной его стало убийство афроамериканца Джорджа Флойда полицейским во время задержания. В Сети появилось видео, где сотрудники правоохранительных органов повалили Флойда в наручниках на землю, а один из полицейских наступил мужчине на шею коленом.

Флойд повторял, что не может дышать, но вскоре перестал говорить. Он скончался в реанимации. В результате, четырех сотрудников полиции уволили, одного — обвинили в убийстве по неосторожности.