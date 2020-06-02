Беспорядки в США: толпы мародеров разграбили бутики Манхэттена

После смерти афроамериканца в Миннеаполисе мародеры начали грабить магазины в самом центре Нью-Йорка. Десятки торговых точек, которые и так были закрыты из-за пандемии, оказались полностью разрушенными.

Как пишет издание СВS, все случилось после того, как в городе объявили комендантский час с 23:00 до 05:00. Люди, несмотря на запрет, высыпали на улицы и отправились в бутики на Манхэттен. Мишенью стали известные и модные бренды. Мародеры вынесли все из ювелирных точек и магазинов бытовой техники.

В соцсетях опубликовали кадры происшествий. Очевидцы пишут, что мародеры — это не протестующие. С такой толпой, грабящей все на своем пути, полицейские просто не в силах справиться.

Беспорядки и протесты начались в США после того, как полицейский задушил при задержании афроамериканца. Люди вышли на улицы, митинги прошли во многих американских городах. Задержаны тысячи протестующих.