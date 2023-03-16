Знаменитости 16 марта 2023, 23:42 «Не могу написать детям в WhatsApp». Блогер Лерчек пожаловалась на решение суда Блогер Лерчек решила обжаловать приговор суда о запрете пользования интернетом "ВКонтакте"

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Блогер Валерия Чекалина (Лерчек, ler_chek) намерена обжаловать решение суда. Об этом она заявила в интервью RT.

«Мы будем обжаловать. Я не согласна с решением. Я не согласна с тем, что теперь не могу детям написать в WhatsApp», — сказала блогер.

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На вопрос журналистов, стоит ли ждать изменений в тематике следующего марафона, Лерчек не стала отвечать.

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Согласно постановлению Савеловского суда, в течении двух месяцев супругам Чекалиным, которых подозревают в отмывании 130 миллионов долларов, запрещено пользоваться телефоном, интернетом и почтой. При этом их передвижения не ограничили.

По данным следствия, в апреле 2021 года Валерия и Артем Чекалины по предварительному сговору легализовали более 130 миллионов рублей, добытые преступным путем. На эти средства они впоследствии купили американскую валюту.

Столичная прокуратура также предъявила супругам Чекалиным обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму более 311 миллионов рублей. После этого фигуранты перевели средства с одних банковских счетов, которые они заранее открыли на имя индивидуальных предпринимателей, а также на счета, принадлежащих им ИП.