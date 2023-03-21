Общество 21 марта 2023, 17:30 Блогерша Лерчек не стала вести блог через наемного сотрудника SHOT: блогеры Чекалины отказались от идеи нанять сотрудника для ведения блога Соцсети

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Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) и ее муж Артем Чекалин решили отказаться от услуг наемного сотрудника по ведению их блога в Instagram*. Супруги опасаются, что окажутся в СИЗО и не смогут собрать деньги на уплату долга перед налоговой, сообщил Telegram-канал SHOT.

«Запрет определенных действий» — мера пресечения, которую для них избрали, — предполагает, что с телефона супруги могут только вызывать экстренные службы. При этом официально Лерчек и ее мужу не запретили снимать новые видео, и они вполне могли нанять специального сотрудника. Супруги изучили постановление вместе с юристом и убедились в этом, но все же решили не рисковать. Возможно, из экономии — им заблокировали доступ к большей части денежных средств.

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Чекалиным предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на общую сумму свыше 311 миллионов рублей. Также супругам вменили легализацию денежных средств, добытых преступным путем (попросту — отмывание денег) в особо крупном размере. Валерии и Артему Чекалиным запретили пользоваться телефоном, почтой и интернетом.

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*Instagram принадлежит корпорации Metа, которая признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.