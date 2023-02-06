Знаменитости 06 февраля 2023, 18:29 Бывший председатель СПЧ рассказал о состоянии госпитализированного Николая Сванидзе «Интерфакс»: экс-председатель СПЧ Федотов подтвердил госпитализацию журналиста Сванидзе

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Экс-председатель СПЧ Михаил Федотов подтвердил «Интерфаксу» информацию источника «360» о госпитализации журналиста Николая Сванидзе. Он сообщил, что состояние общественного деятеля оценивается как тяжелое.

«Он в больнице, состояние тяжелое», — сказал Федотов.

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Других подробностей о здоровье бывшего коллеги он не раскрыл.

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Ранее источник «360» сообщил, что Сванидзе попал в инфекционную больницу с пневмонией и отеком легких. По его данным, журналиста подключили к аппарату ИВЛ. При этом помощница Сванидзе эту информацию опровергла.

Николай Сванидзе — автор нескольких программ на телевидении и радио. Он также является преподавателем Московского института телевидения и радиовещания «Останкино». До конца прошлого года входил в Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Сегодня, 6 февраля, в СМИ также появилась информация о госпитализации с инфарктом актера Вячеслава Гришечкина. Однако театральный деятель лично рассказал нашей редакции, что здоров и чувствует себя хорошо, а новости о новом инфаркте — слухи.