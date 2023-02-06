Эксклюзив 06 февраля 2023, 14:00 Сванидзе госпитализировали с отеком легких — источник Источник «360»: журналиста Сванидзе госпитализировали с отеком легких РИА «Новости»

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Журналиста и общественного деятеля Николая Сванидзе госпитализировали с пневмонией и отеком легких. Об этом сообщил источник «360».

По его данным, Сванидзе отвезли в инфекционную больницу. Отек уже спал, однако журналиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, добавил собеседник «360».

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Помощница Сванидзе Оксана Ерофеева опровергла информацию о том, что он на ИВЛ, но больше никаких уточнений не дала. Сам журналист на звонки не отвечает.

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Николай Сванидзе ведет несколько программ на российском телевидении и радио, является членом бюро Союза журналистов Москвы, преподает в столичном институте «Останкино». Журналисту 67 лет. Возраст и перенесенные пять лет назад сотрясение мозга и предынфарктное состояние не мешают ему вести активный образ жизни: плавать, играть в футбол. Однако в последние годы СМИ часто писали о том, что у Сванидзе проблемы со здоровьем — якобы он перенес инсульт и у него болезнь Паркинсона. Подтверждений этому нет.