06 февраля 2023, 14:35
Актер Гришечкин опроверг слухи о госпитализации
Актер театра и кино Гришечкин назвал враньем новости о своей госпитализации
Информация о госпитализации актера театра и кино, режиссера и театрального педагога Вячеслава Гришечкина не подтвердилась. Об этом «360» рассказал сам актер.
«Три года назад у меня был инфаркт и мне делали стент сосудов. Сейчас чувствую себя нормально. Все страшное позади. Не знаю, откуда пошла информация, что меня якобы госпитализировали. Все вранье. Я жив-здоров, чего и всем желаю», — сказал Гришечкин.
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Ранее о госпитализации с подозрением на инфаркт актера сообщил MK.RU. Более того, в издании рассказали, что пообщались с Гришечкиным, который подтвердил свою болезнь.
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В конце прошлого года СМИ писали, что на Гришечкина напал один из его студентов. Однако и тогда актер опроверг эти слухи. В беседе с «360» он сообщил, что никакого конфликта с юношей у него не было. Наоборот, актер помог студенту из Туркменистана оформить временную прописку.
Между тем стало известно о госпитализации журналиста и общественного деятеля Николая Сванидзе. Источник «360» сообщил, что Сванидзе подключили к аппарату искусственной вентиляции легких из-за пневмонии.
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