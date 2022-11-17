Власть 17 ноября 2022, 13:44 Путин обновил Совет по правам человека Президент России Путин подписал указ о включении в СПЧ военкора Коца и других новых членов РИА «Новости»

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Состав Совета по правам человека обновили. Президент России Владимир Путин подписал указ о включении в него новых членов. Документ опубликовали на официальном сайте правовой информации.

СПЧ вошли глава регионального исполкома «Народного фронта» в Подмосковье Юрия Белехова, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян Власов, президент общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева, председатель правления Союза писателей России Николай Иванов, специальный корреспондент издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц и другие. В общей сложности его пополнили 10 человек.

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Столько же человек исключили из совета. В их числе журналисты Иван Засурский, Екатерина Винокурова, Николай Сванидзе, сопредседатель координационного совета Национальной родительской ассоциации социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей Галина Осокина. СПЧ при президенте работает с сентябре 1993 года в качестве консультативного органа.

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Ранее Александр Коц опроверг слухи о том, что чуть не погиб в аварии с участием замглавы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым, сообщило РИА ФАН. Чиновника похоронили 11 сентября в Симферополе.