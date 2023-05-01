Знаменитости 01 мая 2023, 18:39 Бывший директор Дома моды раскрыл семейные проблемы Вячеслава Зайцева Экс-директор Дома моды: у Вячеслава Зайцева были проблемы с семьей Википедия

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Отношения в семье у именитого модельера Вячеслава Зайцева были непростыми. Народный художник Российской Федерации безумно любил своего сына Егора, но тот стал для него «разрушительной силой», рассказал «Известиям» бывший директор Дома моды Николай Головин.

«Вячеслав Михайлович мне говорил, что Егор болен шизофренией, плюс наркотическое прошлое. Но он его любил, как любой родитель любит свое чадо. И всегда надеялся, что Егор что-то сделает. Егор — это такая разрушительная сила, которая разрушила империю Вячеслава Зайцева», — заявил Головин.

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По словам экс-директора Дома моды, когда Зайцев пытался связаться с сыном или внучкой Марией, те не отвечали ему. Головин считает, что смерть модельера, как бы жестоко это не звучало, стала для них радостью — избавлением.

Последние годы Зайцев совсем плохо себя чувствовал. У него был целый «букет заболеваний», в том числе болезнь Паркинсона, сопровождающаяся симптомами нарушения двигательной функции, но модельер практически не занимался лечением из-за занятости.

Головин подчеркнул, что Зайцев был очень волевым человеком, он мог долгое время терпеть сильнейшую боль. Но его время пришло, сказал бывший директор.

Организацией похорон советского и российского художника-модельера занимаются его родственники. Пока дата и место — неизвестны. Редакция «360» ранее связывалась с внучкой Зайцева. Она отказалась от комментариев, но поблагодарила телеканал за соболезнования.

Напомним, великий кутюрье ушел из жизни 30 апреля в 85 лет после продолжительной болезни. Зайцева доставилив больницу из его дома-студии в подмосковной деревне Каблуково. У модельера диагностировали кровотечение в желудке. Знаменитость экстренно отправили в реанимацию, но ничего не помогло.

Певица Лада Дэнс в беседе с «360» назвала смерть модельера Зайцева большой утратой для России. Певец и композитор Юлиан Васин (Юлиан) заявил, что именно Зайцев ввел понятие моды в Советском Союзе, тенденции которой сохранились до сих пор.