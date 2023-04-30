Знаменитости 30 апреля 2023, 21:49 Названа причина смерти модельера Вячеслава Зайцева Российская академия художеств: Слава Зайцев ушел из жизни после продолжительной болезни РИА «Новости»

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Модельер Слава Зайцев умер на 86 году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщили в Российской академии художеств, написал ТАСС.

«Он действительно скончался. Какие-то подробности по поводу прощания будут не раньше завтрашнего дня», — сказала собеседница издания.

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По ее словам, кутюрье ушел из жизни после продолжительной болезни. Внучка знаменитого модельера Маруся Зайцева в беседе с «360» от комментариев отказалась, поблагодарив за соболезнования.

Telegram-канал Mash сообщил, что Зайцева госпитализировали в больницу из его дома-студии в подмосковной деревне Каблуково, где он прожил 23 года. Кутюрье жаловался на острую боль в животе, его доставили в больницу Щелкова.

Врачи провели компьютерную томографию и обнаружили кровотечение в желудке. Знаменитость экстренно отправили в реанимацию, но ничего не помогло. В 18:00 модельер умер.

Ранее сообщалось, что последние несколько лет Вячеслав Зайцев тяжело болел и передвигался только на инвалидной коляске. В 2016 году ему диагностировали болезнь Паркинсона, но он продолжал появляться на публике и посещать светские мероприятия.