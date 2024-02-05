Эксклюзив 05 февраля 2024, 11:34 Бригада медиков прибыла к народной артистке России Галине Бесединой Источник «360»: народной артистке Галине Бесединой понадобилась помощь медиков Natalia Shakhanova/Global Look Press

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Народной артистке России Галине Бесединой стало плохо. Она вызвала бригаду медиков на дом, сообщил «360» источник, знакомый с ситуацией.

По данным собеседника, 78-летняя артистка позвонила не в скорую помощь, а сразу в городскую больницу, и пожаловалась на самочувствие. Из медицинского учреждения к ней домой прибыла бригада медиков. Ей оказали необходимую помощь и не стали забирать в больницу. Народная артистка осталась дома.

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Галина Беседина — советская и российская исполнительница и поэтесса. Она является художественным руководителем Центра русского романса.

В январе стало известно о госпитализации 89-летней актрисы Валентины Талызиной. Сама артистка рассказала «360», что чувствует себя хорошо. Она отметила, что попала в больницу с бронхитом. Талызину выписали спустя две недели.

Год назад артистка также заболела. Она вызывала скорую помощь из-за резкого падения температуры тела. При этом актриса опровергла информацию о госпитализации и потере сознания.