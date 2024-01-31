Знаменитости 31 января 2024, 08:35 Валентину Талызину выписали из больницы Mash: врачи после двухнедельного лечения выписали Валентину Талызину из больницы РИА «Новости»

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Актриса Валентина Талызина вернулась домой спустя две недели после госпитализации с бронхиолитом. Ей назначили амбулаторное лечение, сообщил Telegram-канал Mash.

Народную артистку госпитализировали в середине января. Журналисты выяснили, что лечение дало хороший результат, и она почувствовала себя лучше. Валентине Талызиной прописали препараты железа, средства для профилактики кровотечений и отпустили домой.

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Поклонники узнали о госпитализации 89-летней актрисы 22 января. Она заявила «360», что чувствовала себя нормально, и подтвердила диагноз — бронхиолит.

О проблемах со здоровьем Валентины Талызиной стало известно ровно через год после слухов о ее обмороке в день рождения. Дочь актрисы опровергла информацию и заявила, что она встретила праздник на сцене. Сама артистка заявила «360», что вызывала скорую помощь, но не теряла сознание. У нее резко упала температура тела.