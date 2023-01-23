Эксклюзив 23 января 2023, 15:24 Валентина Талызина опровергла обморок и госпитализацию Актриса Валентина Талызина рассказала о самочувствии и опровергла слухи о госпитализации Кинопоиск

Читать 360tv в

Знаменитая российская актриса Валентина Талызина опровергла новость о своей госпитализации. Она рассказала «360» о резком ухудшении самочувствия, которое так же внезапно пришло в норму к приезду скорой помощи.

«Я вызвала скорую помощь, потому что было снижение температуры, и она так резко шла», — сказала она.

Реклама

Актриса страдала от проблем с давлением, но не в этот раз — тонометр не показал снижения, но и превышенных показателей врачи тоже не увидели. К их приезду ей стало лучше, и медикам не пришлось ничего предпринимать. Валентина Талызина возмутилась слухам и рассказала, что ей уже несколько раз позвонили узнать о случившемся.

Реклама

О том, что звезде фильмов «Приморский бульвар», «После дождичка в четверг» и других стало плохо, рассказал Telegram-канал «112». Валентина Талызина якобы потеряла сознание в день своего рождения 22 января, ей оказали первую помощь и назначили амбулаторное лечение.