Эксклюзив 22 января 2024, 16:27 «У меня бронхиолит». Актриса Талызина подтвердила свою госпитализацию Актриса Талызина рассказала, что попала в больницу с бронхиолитом РИА «Новости»

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Актрису Валентину Талызину госпитализировали перед днем рождения — 22 января народной артистке РСФСР исполнилось 89 лет. В интервью «360» Талызина подтвердила, что действительно попала в больницу.

«Да, у меня болезнь называется бронхиолит. Я хорошо себя чувствую», — заявила она.

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О прогнозах врачей актриса театра и кино ничего не сказала, но поблагодарила за звонок и беспокойство.

Год назад в СМИ появились слухи об обмороке артистки во время празднования 88-го дня рождения. Тогда Талызина опровергла новость о своей госпитализации. Актриса страдала от проблем с давлением, но к приезду скорой ей стало лучше.

Валентина Талызина снялась в более чем в 100 фильмах и телесериалах. Она играла в таких картинах как «Приморский бульвар», «После дождичка в четверг», «Ирония судьбы, или С легким паром!» Кроме того, Талызина известна благодаря озвучиванию фильмов и мультфильмов, например мамы Риммы в серии мультфильмов «Простоквашино».