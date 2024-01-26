Знаменитости 26 января 2024, 20:20 Бориса Акунина объявили в розыск МВД России объявило в розыск по уголовное статье писателя Бориса Акунина Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

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МВД России объявило в розыск писателя Бориса Акунина* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили)*. Об этом свидетельствуют данные из базы розыска ведомства.

«Чхартишвили* Григорий Шалвович. 20 мая 1956 года рождения. Разыскивается по статье УК РФ», — написано на сайте МВД.

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По какой конкретно статье разыскивают Акунина*, в базе не указано.

В отношении писателя ранее возбудили дело о публичном оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о действиях ВС России. Речь идет о статьях 205.2, статье 207.3 УК РФ. Дело возбудили 18 декабря 2023 года. Чхартишвили* внесли в список иноагентов 12 января 2024 года. Издательство АСТ ранее приостановило выпуск книг Акунина* до выяснения обстоятельств и правовой оценки слов писателя.

* Признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов