Общество 12 января 2024, 21:40 Бориса Акунина признали иноагентом Минюст РФ признал иноагентом писателя Бориса Акунина и интернет издание «Холод» РИА «Новости»

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Минюст России пополнил список иноагнетов физическими и юридическими лицами. В реестр попали писатель Борис Акунин и интернет-издание «Холод».

Также в список занесли журналиста Александра Минкина, блогера и создателя Telegram-канала Moscow Сalling Андрея Куршина и бывшего муниципального депутата из Республики Марий Эл Антона Соколова. В 2024 году это первое пополнение списка иноагентов.

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Журналистам, пренебрегающим маркировкой иноагента, приходится платить штрафы. Накануне блогера и бывшего журналиста «Эха Москвы» Александра Плющева* оштрафовали на 45 тысяч рублей за отсутствие маркировки.

Артисты-иноагенты столкнулись с трудностями при организации новогодних корпоративов, поскольку выступать они могут только в условиях строгой конфиденциальности. Уехавшим за границу певцам непросто зарабатывать в других государствах для русскоязычной аудитории.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.