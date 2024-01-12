12 января 2024, 21:40
Бориса Акунина признали иноагентом
Минюст РФ признал иноагентом писателя Бориса Акунина и интернет издание «Холод»
Минюст России пополнил список иноагнетов физическими и юридическими лицами. В реестр попали писатель Борис Акунин и интернет-издание «Холод».
Также в список занесли журналиста Александра Минкина, блогера и создателя Telegram-канала Moscow Сalling Андрея Куршина и бывшего муниципального депутата из Республики Марий Эл Антона Соколова. В 2024 году это первое пополнение списка иноагентов.
Реклама
Журналистам, пренебрегающим маркировкой иноагента, приходится платить штрафы. Накануне блогера и бывшего журналиста «Эха Москвы» Александра Плющева* оштрафовали на 45 тысяч рублей за отсутствие маркировки.
Артисты-иноагенты столкнулись с трудностями при организации новогодних корпоративов, поскольку выступать они могут только в условиях строгой конфиденциальности. Уехавшим за границу певцам непросто зарабатывать в других государствах для русскоязычной аудитории.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
Блогеры
Россия
Борис Акунин
Иноагенты
Писатели
Реклама
Реклама