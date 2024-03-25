Эксклюзив 25 марта 2024, 06:19 «Боль сумасшедшая». Дима Билан посетил мемориал у Crocus City Hall Певец Дима Билан посетил мемориал у Crocus City Hall после теракта

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Около здания Crocus City Hall создали стихийный мемориал. Певец Дима Билан пришел почтить память погибших при теракте 22 марта.

«Даже представить не могу, сколько всего здесь произошло. У меня просто боль сумасшедшая», — сказал он.

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У здания концертного комплекса состоялась акция «Журавли», в ней приняли участие сотни человек. Среди пришедших певица Люся Чеботина и рэпер Navai (Наваи Бакиров).

Теракт на концерте группы «Пикник» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Несколько человек перед началом выступления ворвались в Crocus City Hall и открыли огонь по зрителям. Исполнителей задержали и избрали меру пресечения. Они признали свою вину. По версии следствия, двое из четверых злоумышленников получили инструкции при поездке в Турцию, остальные — будучи в России.