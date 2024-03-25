25 марта 2024, 06:19
«Боль сумасшедшая». Дима Билан посетил мемориал у Crocus City Hall
Певец Дима Билан посетил мемориал у Crocus City Hall после теракта
Около здания Crocus City Hall создали стихийный мемориал. Певец Дима Билан пришел почтить память погибших при теракте 22 марта.
«Даже представить не могу, сколько всего здесь произошло. У меня просто боль сумасшедшая», — сказал он.
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У здания концертного комплекса состоялась акция «Журавли», в ней приняли участие сотни человек. Среди пришедших певица Люся Чеботина и рэпер Navai (Наваи Бакиров).
Теракт на концерте группы «Пикник» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Несколько человек перед началом выступления ворвались в Crocus City Hall и открыли огонь по зрителям. Исполнителей задержали и избрали меру пресечения. Они признали свою вину. По версии следствия, двое из четверых злоумышленников получили инструкции при поездке в Турцию, остальные — будучи в России.
Стрельба в Crocus City Hall
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