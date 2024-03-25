Происшествия 25 марта 2024, 04:06 Исполнители теракта в Crocus City Hall получили инструкции во время поездки в Турцию «Известия»: исполнителям теракта Crocus City Hall пообещали 500 тысяч на всех Телеканал «360»

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Двое террористов, которые участвовали в атаке на Crocus City Hall, получили инструкции по проведению теракта во время поездки в Турцию. Это выяснили «Известия».

По сведениям информированного источника издания, двух других соучастников преступления завербовали в России.

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Что касается «гонорара», то сумму в 500 тысяч рублей, о которой рассказал один из задержанных в ходе допроса, должны были разделить между собой все исполнители теракта.

Басманный суд Москвы принял решение об аресте четырех граждан Таджикистана, которых подозревают в совершении теракта в Crocus City Hall. Речь идет о 32-летнем Далерджоне Мирзоеве, 30-летнем Муродали Рачабализоде, 25-летнем Шамсидине Фаридуни и 19-летнем Мухаммадсобире Файзове.