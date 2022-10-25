Даня Милохин сообщил об уходе из «Ледникового периода» из-за нехватки сил | 360°

Знаменитости 25 октября 2022, 19:53 Даня Милохин сообщил об уходе из «Ледникового периода» из-за нехватки сил Блогер Милохин заявил об уходе из шоу «Ледниковый период» из-за потери смысла РИА "Новости"

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Участие в шоу Первого канала «Ледниковый период» потеряло смысл для российского блогера Дани Милохина. О своем уходе с проекта он объявил на своей странице в Instagram*.

В обращении к подписчикам и телезрителям Милохин признался, что у него не хватает сил для дальнейшего участия в «Ледниковом периоде» и он не увидел смысла для продолжения съемок.

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«Я не вижу смысла, для чего я это делаю, почему этим занимаюсь. Считаю, что все нужно делать с любовью. А если любви к делу нет, то делать его нет смысла», — написал Милохин.

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Блогер добавил, что рассчитывает на понимание зрителей и других участников проекта в связи со своим решением.

Даня Милохин выступал в «Ледниковом периоде» в паре с известной фигуристкой, двукратной чемпионкой мира и Европы Евгенией Медведевой. Зрители шоу даже заподозрили, что у молодых людей серьезные отношения после того, как по итогам одного из выступлений они поцеловались.

Продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух заявил, что Медведева и Милохин действовали по написанному сценарию, а поцелуй оказался только частью шоу. При этом он отметил, что молодые люди оказались настолько хорошими артистами, что в искренность их чувств поверили многие.

*Instagram — запрещенная в России социальная сеть, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.