Знаменитости 23 мая 2023, 13:29 Рэпер Моргенштерн подпал под административное дело за отсутствие маркировки иноагента Суд рассмотрит дело против рэпера Моргенштерна за отсутствие маркировки иноагента РИА «Новости»

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Административное дело завели против рэпера Алишера Моргенштерна* за нарушение правил деятельности иностранного агента. Об этом со ссылкой на пресс-службу Савеловского суда Москвы сообщил ТАСС.

В суде заявили, что получили административный протокол о том, что исполнитель распространяет материалы без указания обязательной маркировки об иностранном агенте. Наказание за такое нарушение предусматривает штраф в размере от 30 до 50 тысяч для физических лиц и до 500 тысяч — для компаний.

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Моргенштерн* попал в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, 6 мая. В Министерстве юстиции объяснили, что исполнитель осуществлял политическую деятельность, получая деньги от израильской медиакомпании Yoola Labs Ltd и украинских лиц.

Уехавший из России исполнитель в последний раз попадал в поле зрения СМИ в конце марта, когда стало известно об аварии с его участием на острове Пхукет в Таиланде. По данным журналистов, Моргенштерн* вместе с блогером Даней Милохиным во время поездки на скутере врезались в автомобиль.

* Алишер Моргенштерн признан в России иностранным агентом.