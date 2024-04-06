06 апреля 2024, 16:02
Блиновской разрешили звонить из СИЗО родным
Mash: блогеру Елене Блиновской разрешили звонить из СИЗО
Блогеру Елене Блиновской разрешили звонить из СИЗО родным. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Телефон будут выдавать планово.
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Авторы статьи добавили, что в СИЗО «Печатники» Блиновская познакомилась с компанией интеллигентных девушек и увлеклась мозаикой. В целом блогер чувствует себя хорошо.
Елене Блиновской и ее мужу Алексею вменили легализацию 706 миллионов рублей из скрытых доходов. «Королева марафонов» хотела оспорить решение о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение, но ей это не удалось — иск отклонили.
Недавно стало известно, что общий доход Блиновской превысил шесть миллиардов рублей, а ее долг перед налоговой службой достиг 1,4 миллиарда.
Блогер уверена в своей невиновности, рассчитывает на изменение меры пресечения и очень скучает по детям. Говоря о них, она не может сдержать слез. У супругов четверо детей.
СИЗО
Задержание блогера Елены Блиновской
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