Знаменитости 02 апреля 2024, 19:10 Московский суд отклонил иск Блиновской к ФНС РИА «Новости»

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Арбитражный суд Москвы отклонил иск блогера Елены Блиновской к ФНС. Об этом сообщило РИА «Новости».

«В удовлетворении требований Блиновской отказать полностью», — процитировало агентство судью Ефима Ладика.

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Блиновская хотела оспорить решение о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение. Адвокаты блогера считают, что ФНС завысила ее доходы и занизила расходы. Сумму штрафа за неуплату налогов — 226 миллионов рублей — тоже посчитали слишком высокой. Представитель Елены Блиновской Иван Морозов уверен, что суд мог учесть смягчающие обстоятельства, в частности то, что она совершила это нарушение впервые. Защитник добавил, что блогер не стремилась уйти от налогообложения путем дробления бизнеса. В налоговой службе же заявили, что все расчеты корректны, кроме того, Блиновская изначально вносила неверные данные в отчетность и все-таки дробила бизнес ради облегченного налогообложения.

В конце марта суд расширил обвинения против Елены Блиновской и ее мужа Алексея. В окончательной редакции обвинения супругам инкриминировали легализацию 706 миллионов рублей из скрытых доходов.