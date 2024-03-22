Криминал 22 марта 2024, 10:40 Обвинение Блиновских расширили по итогам предварительного следствия СК РФ завершил следствие по делу Блиновских и расширил обвинение РИА «Новости»

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Следственный комитет РФ завершил изучение уголовного дела против Елены Блиновской и ее супруга Алексея. Обвинения против четы расширили: сумма легализованных ими средств выросла с 43 миллионов рублей до более чем 700 миллионов рублей. Им также инкриминировали уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 900 миллионов рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Блиновскую обвинили в двух эпизодах неправомерного оборота средств платежей.

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Предполагается, что окончательное обвинение Елене Блиновской предъявят в пятницу. Следствие рассматривает ее как основного инициатора и исполнителя преступлений. Оба фигуранта должны подписать официальные документы для юридического закрытия этапа следствия, что планируют сделать до ближайшего понедельника. Вслед за этим Блиновская и ее муж начнут ознакомление с материалами дела перед его передачей в прокуратуру и судом.

Следствие решило обратиться в Московский городской суд с просьбой о продлении ареста Блиновской, срок которого истекает 26 апреля, поскольку не видит оснований для ее освобождения.

Недавно на сайте Блиновской появился марафон о «работе над ошибками» и способах начать новую жизнь. Позже выяснилось, что ресурс взломали мошенники.