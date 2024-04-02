02 апреля 2024, 18:58
Налоговая установила заработок Блиновской
Shot: ФНС установила, что заработок Блиновской составил 6 миллиардов рублей
Федеральная налоговая служба установила общий доход блогера Елены Блиновской. Он составил более шести миллиардов рублей. Размер задолженности перед налоговой составил 1,4 миллиарда рублей, сообщил Telegram-канал Shot.
Представители ФНС утверждают, что Блиновская старалась снизить размер долга за счет строительства жилья в районе Ялты, бронирования отеля для 32 гостей на Бали, чартерных рейсов в Дубай. Однако документов об этих расходах предоставить она не смогла.
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Защита Блиновской настаивала на неправильном расчете суммы долга. Адвокат «королевы марафонов» обратился к налоговому органу с просьбой сократить размер задолженности, пени и штрафов с 1,4 миллиарда рублей до 263,5 миллиона рублей.
Защита блогера указала на смягчающие обстоятельства — например, на то, что у Блиновской четверо детей. Однако суд отклонил эти аргументы.
Недавно Елене и Алексею Блиновским предъявили обвинение в окончательной редакции. Они «отмыли» 706 из 906 миллионов скрытых доходов.
Суд
Доходы
Задержание блогера Елены Блиновской
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