Эксклюзив 08 апреля 2024, 17:21 Блиновской разрешили позвонить детям Блогеру Блиновской впервые разрешили позвонить своим детям из СИЗО РИА «Новости»

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Автору «Марафона желаний» Елене Блиновской разрешили позвонить своим детям. Это будет ее первая возможность поговорить с сыновьями и дочерью за время нахождения в СИЗО. Об этом «360» рассказала адвокат блогера Наталия Сальникова.

«Что касается звонков, мне известно, что такое разрешение есть. Информации, звонила или не звонила, у меня нет», — поделилась она.

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Адвокат добавила, что поскольку Алексей Блиновский является обвиняемым по уголовному делу, то общаться с ним автор «Марафона желаний» не может. Разговор с детьми может занять около 15 минут.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что телефон блогеру будут выдавать планово.

Елене Блиновской и ее мужу Алексею вменили легализацию 706 миллионов рублей из скрытых доходов. Блогер попыталась оспорить это решение, но иск к ФНС отклонили.