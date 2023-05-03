Знаменитости 03 мая 2023, 23:30 Барецкий раскрыл цель приезда Пугачевой в Россию Шоумен Барецкий: приезд Пугачевой в Россию совпал со смертью модельеров РИА «Новости»

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Приезд звезды советской эстрады Аллы Пугачевой в Россию совпал со смертью модельеров Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева. Об этом РИА «Новости» рассказал шоумен Стас Барецкий. По его словам, певица не собиралась на их похороны.

«Я с ней общался. Она собирается в замок приехать. Ей нужно вывезти вещи. Она остановилась у себя, может быть, в замок приехала уже. Этот приезд был запланирован, просто так совпало со смертью ее близких друзей», — сообщил Барецкий.

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Шоумен имеет прямое отношение к замку Пугачевой — он купил это имение с партнером за 450 миллионов рублей. Барецкий захотел сделать в нем музей похоронного дела.

Пугачева вместе с детьми покинула Россию в конце сентября 2022 года, певица поселилась в Израиле. Артистка вернулась в страну 3 мая, что подтвердила ее помощница Елена Чупракова. Пока неизвестно, пойдет ли Пугачева на похороны своего друга Валентина Юдашкина, который скончался накануне на 60-м году жизни. Модельер долгое время боролся с раком почки.