Знаменитости 03 мая 2023, 15:44 Пугачева вернулась в Москву Певица Алла Пугачева прилетела в Москву РИА «Новости»

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Российская эстрадная певица Алла Пугачева прилетела в Москву. Об этом ТАСС сообщила помощница артистки Елена Чупракова.

«Да», — ответила она на вопрос о том, действительно ли народная артистка СССР прибыла в российскую столицу в среду, 3 мая.

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Чупракова еще не спрашивала у Пугачевой, пойдет ли она проститься со своим другом — модельером Валентином Юдашкиным, который скончался накануне после долгой борьбы с раком почки. О смерти кутюрье 2 мая сообщила его супруга. Церемония прощания с Юдашкиным пройдет на Троекуровском кладбище 6 мая.

Сама Пугачева долгое время не появлялась в России. Артистка покинула страну в конце 2022 года. Вместе с мужем, Максимом Галкиным*, она переехала в Израиль. В октябре прошлого года звездная пара выставила на продажу известный замок в деревне Грязь. По данным СМИ, уже нашелся человек, с которым Пугачева оформила сделку по продаже дома.

* Артист Максим Галкин признан Минюстом России физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента