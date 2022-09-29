Алла Пугачева покинула Россию | 360°

Общество 29 сентября 2022, 15:29 Поделиться Telegram

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Viber Алла Пугачева покинула Россию Газета «Известия»: Алла Пугачева покинула Россию РИА «Новости»

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Известная исполнительница Алла Пугачева улетела из России в Израиль. Об этом написала газета «Известия».

По данным источника, певица улетела из московского аэропорта Внуково вместе с детьми. Пугачева не приобретала обратный билет, информации о вероятной дате возвращения нет.

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Журналисты сумели снять на видео, как примадонна приехала в терминал аэропорта на автомобиле Chevrolet Express. Точно на такой же машине отвозила детей 1 сентября в школу.

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После начала специальной операции России на Украине стало известно, что Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным* улетела в Израиль, однако в августе она вернулась на родину.

После этого Галкина признали иностранным агентом, а Пугачева публично обратилась к Министерству юстиции и попросила присвоить этот статус и ей.

Юрист Михаил Цацин объяснил «360», что Пугачевой присвоят статус иноагента, если ее публикации в социальных сетях сочтут нарушением российского законодательства.

*Максим Галкин признан в России иностранным агентом.

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