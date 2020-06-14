Автор видео с десантником Киркоровым ответил на критику экс-главы ВДВ

Вайсберг посчитал это видео смешным.

«Если над кем-то Филипп и смеялся, то только над собой. Там же прослеживается и самоирония сценаристов, про которых Филипп много раз упомянул: „Сценаристы какие-то сумасшедшие! Что это за бред?“» — сказал он.

По мнению режиссера, нужно легче относиться ко всему, а то в обществе страсти уже накалены до маразма.

Кроме того, Вайсберг напомнил, что Киркоров — просто артист, сыгравший роль. Поэтому высказывать ему претензии лично странно.

«Если вдруг, того не желая, кто-то кого-то обидел, море.tv зарегистрирует свои официальные извинения, поскольку данный проект — заказ этой площадки, Филипп тут вообще не виноват», — добавил режиссер.

Шутка была самоиронией и не относится к ВДВ, подытожил Вайсберг.

Ранее Киркоров опубликовал в Instagram ролик, где предстал в образе десантника. Видео подготовили для юмористического скетч-шоу. Бывший глава ВДВ Владимир Шаманов посчитал сюжет отвратительным, призвал артиста извиниться и удалить видео «для своего же блага».

Однако пресс-секретарь Киркорова заявила, что он не будет просить прощения, поскольку скетч принадлежит телеканалу СТС и нужно переадресовать все претензии именно туда. В свою очередь СТС назвал настоящего владельца видео. Им оказалась стриминговая платформа и цифровые ресурсы «СТС Медиа».