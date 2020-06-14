СТС назвал настоящего владельца видео с десантником Киркоровым

Ролик, в котором снялся певец Филипп Киркоров, сыгравший десантника-гея, выходит в скетчкоме «#вмамскешоу» на стриминговой платформе и цифровых ресурсах «СТС Медиа». Поэтому телеканалу СТС просто неоткуда его удалять.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил пресс-секретарь СТС Игорь Иванов. Он рекомендовал обратиться за комментариями к онлайн-сервису.

В эфире телеканала этот проект не выходил, пояснил радиостанции «Говорит Москва» пресс-секретарь СТС Игорь Иванов и переадресовал вопрос к онлайн-сервису.

«Проект в сетке канала никогда и не стоял, каналу неоткуда его удалять», — пояснил он.

Директор по маркетингу more. tv заявила, что комментариев с их стороны по этому поводу не будет.

Ролик распространился по Сети после того, как Филипп Киркоров опубликовал его на своей странице в Instagram. Его образ возмутил главу комитета Госдумы по обороне и бывшего командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Владимира Шаманова, который заявил, что артист оскорбил тельняшку и берет — главные символы десанта.

Пресс-секретарь артиста пояснила, что он только играл роль. Она предложила не доводить ситуацию до абсурда, иначе и других артистов, которые играли военных, нужно также привлекать к извинениям. По словам представителя артиста, претензии нужно направить к сценаристам и правообладателю контента, в качестве которого назвала СТС.