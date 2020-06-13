Бывший командир ВДВ пригрозил Киркорову из-за видео о десантниках

Российскому артисту Филиппу Киркорову лучше принести извинения за опубликованное в Instagram видео в образе десантника, а также убрать его из всех своих аккаунтов в соцсетях. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по обороне, бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов.

«Я хочу сказать Филиппу Киркорову, что есть в России поговорка: не буди лихо, пока оно тихо. Как и многие десантники, я посмотрел этот отвратительный сюжет, где вы, господин Киркоров, оскорбляете два главных символа десантников: тельняшку и берет… Моя вам рекомендация: извинитесь и свой пасквиль уберите из соцсетей для своего же блага», — приводит РИА «Новости» слова бывшего военного.

Шаманов, который отслужил более сорока лет, произнес известное выражение десантника Валерия Востротина: «Десантника может обидеть каждый, но не каждый успевает извиниться». Поэтому он посоветовал Киркорову «не обижать» десантников.

Две недели назад Киркоров выложил юмористический ролик, на котором предстал в образе десантника.